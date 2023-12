Messerattacke! Schiri attackiert Spieler

Erschreckende Szenen in Südamerika! Während eines Amateurspiels ist eine Rudelbildung eskaliert. Wie das argentinische Portal El Territorio berichtet, schubste ein Spieler den Schiedsrichter, der daraufhin ein Messer gezogen und zugestochen haben soll.

Schiedsrichter von der Polizei abgeführt

Er ist „wundersamerweise am Leben. Es ist ein empfindlicher Moment, denn er ist der Messi unserer Familie. Der Junge ist, Gott sei Dank, mit einem großen Talent für den Fußball gesegnet“, wurde ein Verwandter im britischen Medium Daily Star zitiert.

Die Familie des Opfers ist über den Vorfall entsetzt. „Es ist sehr schwer für uns, denn wir gehen zu all seinen Spielen, wir sind Fans. Alles, was er will, ist Spaß auf dem Fußballfeld. Wir hätten nie gedacht, dass er wegen eines Spiels abgestochen werden könnte.“