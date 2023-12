Messi gegen Ronaldo am 1. Februar 2024

Weltmeister Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo: Das Duell der Superstars findet am 1. Februar 2024 in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad statt. Messis Klub Inter Miami bestätigte den Termin des Freundschaftsspiels gegen Ronaldos Al-Nassr, zudem geht es für das Team aus der Major League Soccer (MLS) am 29. Januar gegen Al-Hilal.