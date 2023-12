MLS: Gressel spielt erneut um den Titel

Der fränkische Fußball-Profi Julian Gressel (29) darf auf seinen zweiten Meistertitel in den USA hoffen. Mit Columbus Crew gewann der Mittelfeldspieler am Samstagabend das Finale der Eastern Conference der Major League Soccer (MLS) beim favorisierten FC Cincinnati mit 3:2 (2:2, 0:2) nach Verlängerung. Gressel wurde in der 65. Minute eingewechselt und leitete die Aufholjagd ein: Seine Flanke führte zum Eigentor durch Alvas Powell (75.).