MLS-Triumph mit Columbus: Gressel zum zweiten Mal Meister

Der 29-Jährige wurde am Samstagabend (Ortszeit) in der 85. Spielminute eingewechselt. Cucho Hernandez (33., Handelfmeter) und Yaw Yeboah (37.) brachten die Gastgeber in der ersten Hälfte in Führung, Denis Bouanga (74.) erzielte den Anschlusstreffer für LAFC um den Ex-Fürther Timothy Tillman. Am Ende feierte Columbus den dritten MLS-Triumph nach 2008 und 2020.