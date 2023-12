Nach Zuschauerausschluss: Liga-Präsident tritt zurück

Nach dem aus Sicherheitsgründen beschlossenen Zuschauerausschluss für alle Spiele der griechischen Fußball-Meisterschaft hat Liga-Präsident Evangelos Marinakis seinen Rücktritt erklärt. "Ich habe weder die Zeit, noch den Wunsch, weiterhin in die Leitung der Liga involviert zu sein, während die Worte einiger Vorstandsmitglieder nicht mit ihren Taten übereinstimmen", schrieb der 56-Jährige am Dienstag in einem Brief an den Vorstand von Griechenlands Super League.