Ohne Havertz: Arsenal verliert die Tabellenführung der Premier League

Ball im Aus? Wirbel um Führungstreffer für West Ham

Strittig war dabei die Entstehung des ersten Treffers der Gäste. Jarrod Bowen hielt den Ball nach einer Flanke von Emerson vermeintlich im Spiel und legte zurück in die Mitte, wo Soucek zur Stelle war und die Führung erzielte.

Andere Fans pflichten der Entscheidung des Schiedsrichters bei. So meint User LFC Laurie : „Arsenal-Fans werden jammern, aber das Tor muss einfach zählen. Mit dem Kamerawinkel kann man nicht abschließend ausschließen, ob der Ball im Aus war oder nicht. Daher entscheiden Sie sich für die Entscheidung vor Ort. So einfach ist das.“

Schon bei der 0:1-Niederlage am Anfang des Jahres wurde eine ähnliche Situation zum Streitpunkt. Damals hielt Arsenal-Trainer Mikel Arteta eine Brandrede gegen den VAR, nachdem Anthony Gordon den Siegtreffer für Newcastle United erzielte. „Peinlich“ und „eine absolute Schande“, wütete der Spanier nach der Partie und wurde vom englischen Verband angeklagt.

Tottenham unterliegt trotz wilder Schlussphase

Nach einem 0:4-Rückstand kämpften sich die Spurs in einer wilden Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten zwar noch einmal heran, ohne dabei die entscheidenden Treffer zu erzielen.

Zudem wurde am Donnerstagabend bekannt, dass es den aussortierten französischen Torhüter Hugo Lloris wohl in die USA zieht.

Medienberichten zufolge befindet sich der langjährige Spurs-Kapitän in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Los Angeles FC. Der Ex-Weltmeister hat in dieser Saison noch kein Premier-League-Spiel bestritten. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.