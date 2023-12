Pelé-Klub erstmals abgestiegen! Krawalle nach dramatischer Pleite

Ausgerechnet im ersten Jahr nach dem Tod von Klublegende Pelé ist der FC Santos erstmals in der Vereinshistorie in die Zweitklassigkeit abgestürzt. Der Traditionsklub aus der brasilianischen Hafenstadt, den der am 29. Dezember vergangenen Jahres verstorbene Jahrhundertfußballer vor allem mit den Libertadores- und Weltcup-Siegen 1962 und 1963 zu Ruhm verholfen hatte, rutschte am letzten Spieltag mit einem 1:2 gegen Fortaleza in die Abstiegsränge.