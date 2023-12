Erschütternder Prügel-Skandal in der Türkei! Schiedsrichter niedergeschlagen

In der Süper Lig, der höchsten türkischen Spielklasse , hat sich am Montagabend ein hässlicher Vorfall zugetragen. Nach dem 1:1-Unentschieden zwischen MKE Ankaragücü und Caykur Rizespor wurde Schiedsrichter Halil Umut Meler von Ankaragücü-Präsident Faruk Koca tätlich attackiert.

Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen, wie der 59-Jährige nach Schlusspfiff auf den Referee losging, diesem mit der Faust ins Gesicht schlug. Meler sank zu Boden, hielt sich die Hände vors Gesicht, während weitere Beteiligte, darunter Spieler, auf ihn eintraten.

Erst nach einer Weile löste sich die Menschentraube auf, Schiedsrichter Meler wurde von Sicherheitskräften umringt und in die Kabine gebracht. Unter seinem linken Auge hatte sich eine starke Schwellung gebildet.

Last-Minute-Ausgleich

Zuvor hatte Rizespor durch einen Last-Minute-Treffer in der 97. Minute für den späten Ausgleich gesorgt. Ankaragücü war durch Olimpiu Vasile Morutan früh in Führung gegangen (14.). Ankaragücü-Stürmer Ali Sowe kassierte in der 50. Minute die Gelb-Rote-Karte. Adolfo Gaich glich aus. Wenig davor hatte auch Rizespor-Profi Emir Han Topcu die Gelb-Rote-Karte gesehen (90.+5).