U17-WM findet ab 2025 jährlich statt

Die U17-WM findet ab 2025 jährlich anstatt wie bislang im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. "Die U17-Ebene ist ein wichtiges Alter für junge Fußballer, um ihre Karriere aufzubauen", sagte Ex-Torhüter Pascal Zuberbühler von der technische Studiengruppe (TSG) der FIFA über die Entscheidung.

Seit der Premiere 1985 findet das Turnier alle zwei Jahre statt. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky und RTL) bestreiten Deutschland und Frankreich in einer Neuauflage des schon immer jährlich ausgetragenen EM-Endspiels das Finale der WM in Indonesien. Die U20-WM als zweites großes Nachwuchsturnier der FIFA wird seit 1977 alle zwei Jahre ausgetragen.