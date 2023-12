Während Auswärtsspiel: Einbruch bei Grealish

Der englische Fußball-Nationalspieler Jack Grealish ist Opfer eines Einbruchs geworden, während er für Meister Manchester City in der Premier League auf dem Platz stand. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Polizei. Demnach sollen Einbrecher am Mittwoch Schmuck und Uhren im Wert von rund einer Million Pfund (rund 1,15 Millionen Euro) aus Grealishs Anwesen in Cheshire im Nordwesten Englands entwendet haben.