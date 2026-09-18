Thomas Tuchel sorgt für „Schock-Rückkehr“

Bei der WM hatten Alexander-Arnold im Aufgebot von Thomas Tuchel gefehlt. Jetzt kehrt er für die Nations League zurück in den Kader.

Thomas Tuchel setzt bei den Auftritten der englischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League wieder auf Trent Alexander-Arnold und Cole Palmer.

Das prominente Duo, auf das der deutsche Nationaltrainer des WM-Dritten bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada verzichtet hatte, steht im 27-köpfigen Aufgebot für den anstehenden Länderspielblock.

Thomas Tuchel holt Trent Alexander-Arnold wieder zurück Thomas Tuchel holt Trent Alexander-Arnold wieder zurück © IMAGO/SOPA Images

Die Daily Mail sprach von einer „Schock-Rückkehr“, auch viele andere englische Medien stellten das Comeback in den Fokus.

Tuchel will keine Fehler eingestehen

Die Nicht-Nominierungen von Alexander-Arnold (Real Madrid) und Palmer (FC Chelsea) hatten Tuchel im Vorfeld des XXL-Turniers viel Kritik eingehandelt.

Die nun erfolgte Rückkehr sei kein Eingeständnis, dass er bei der WM-Nominierung einen Fehler gemacht habe, erklärte Tuchel: „Nein. Ich war sehr glücklich mit der Auswahl der Spieler.“ Er habe viele schlaflose Nächte bei der Kadernominierung gehabt, sich anschließend aber bestätigt gefühlt.

Warum die für das Turnier aussortierten Spieler zurück seien? „Wir wollen ihre Qualitäten haben. Die Qualität von Trent ist unbestritten. Die Qualität von Cole Palmer, darüber brauchen wir nicht zu reden. Sie müssen es zeigen.“

Was er vermeiden wolle: Dass der Eindruck entstehe, dass die für die WM nicht nominierten Spieler zu den „Gewinnern“ gehören, weil sie keinen Anteil an der letztlich gescheiterten Titelmission hatten. „Das ergibt für mich keinen Sinn“, sagte Tuchel: „So funktioniert das nicht.“

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Kane führt England-Aufgebot an

Tuchel stellte klar: „Man muss die Schritte gehen. Der erste Schritt ist, nominiert zu werden. Der zweite Schritt ist, Leistung zu zeigen. Auf dem höchsten Niveau für das Trikot zu kämpfen. Und dann sehen wir weiter.“

Angeführt werden die Three Lions mal wieder von Bayern Münchens Stürmerstar und Kapitän Harry Kane, mit Jarell Quansah von Bayer Leverkusen ist zudem ein zweiter Bundesliga-Profi Teil des Kaders.

In der Nations League startet England am 26. September (20.45 Uhr) gegen Weltmeister Spanien. Es folgen die Hinspiele in Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), bevor Tuchels Team zum Abschluss am 6. Oktober wieder auf die Tschechen trifft.

mit Sport-Informations-Dienst