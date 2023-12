Welttorhüter-Wahl: Ter Stegen geht leer aus

Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen hat bei der Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres den Sprung ins Finale verpasst. Der Schlussmann des FC Barcelona, der auf der Shortlist der besten fünf Keeper stand, musste für die Entscheidung dem Trio Yassine Bounou (FC Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid) und Ederson (Manchester City) den Vortritt lassen. Die Gewinner der "The Best FIFA Football Awards" werden am 15. Januar 2024 in London gekürt.