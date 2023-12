"Wir sind bei Dir": Große Anteilnahme für Alaba

Kostet die Verletzung Alaba sogar die EM?

Alaba hatte sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Der ehemalige Münchner wird in den kommenden Tagen operiert, sein Teilnahme mit Österreich an der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ist in Gefahr. „Ich liebe Dich, Bruder. Ich bin immer bei Dir. Gute Besserung!“, lautete die Botschaft von Jude Bellingham.