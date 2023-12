WM-Gastgeber 2026: US-Pokal künftig ohne Profiklubs

In den USA gerät Fußball-Tradition in die Defensive. Der nationale Pokal-Wettbewerb US Open Cup, im Land des größten Mitausrichters der WM-Endrunde 2026 das Pendant zum Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), verliert zum neuen Spieljahr aus Termin- und Wirtschaftlichkeitsgründen seine einheimischen Zugpferde aus der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) und damit nachhaltig an Bedeutung.