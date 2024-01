4:1 gegen Barcelona: 13. Supercup-Erfolg für Real Madrid

Was für eine Machtdemonstration von Real Madrid im Finale des spanischen Supercups! Die Königlichen schlagen den Erzrivalen FC Barcelona deutlich mit 4:1(3:1).

Besonders durch eine Gala seines brasilianischen Topstars Vinicius Junior feierten die Königlichen im Finale des an Saudi-Arabien verkauften Endturniers gegen den am Ende dezimierten Titelverteidiger aus Barcelona um den deutschen Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan einen nie gefährdeten Erfolg.

Real, bei denen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos von Beginn an spielten, holte durch den Erfolg in Riad zum 13. Mal den spanischen Supercup und liegt damit nur noch einen Erfolg hinter Rekordgewinner Barca. Kroos konnte die Trophäe zum vierten Mal während seines fast zehnjährigen Engagements bei Real in die Höhe halten.