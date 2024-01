Afrika-Cup: Haller verpasst Eröffnungsspiel

Gastgeber Elfenbeinküste (Cote d‘Ivoire) muss im Afrika-Cup-Eröffnungsspiel am Samstag (21.00 Uhr) auf BVB-Stürmer Sebastien Haller verzichten. Für den 29-Jährigen kommt die Partie gegen Guinea-Bissau in Abidjan nach Problemen am Sprunggelenk noch zu früh, wie Fußball-Nationaltrainer Jean-Louis Gasset am Freitag erklärte.