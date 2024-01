Afrika-Cup: Marokko siegt mit Joker Adli

Der WM-Vierte Marokko ist auch ohne Bundesliga-Profi in der Startelf mit einem souveränen, aber glanzlosen Sieg in den Afrika-Cup gestartet. Der Cup-Gewinner von 1976 setzte sich in seinem Auftaktmatch in San Pedro (Elfenbeinküste/Cote d'Ivoire) gegen Außenseiter Tansania 3:0 (1:0) durch.