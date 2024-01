Arsenal macht Druck auf Liverpool

Der FC Arsenal hat den Rückstand zu Spitzenreiter FC Liverpool in der englischen Premier League zumindest für 24 Stunden auf zwei Punkte verkürzt. Der Verfolger gewann bei Abstiegskandidat Nottingham Forest mit 2:1 (0:0), Nationalspieler Kai Havertz stand nicht in der Startelf der Gunners. Am Sonntag (17.30 Uhr MEZ) treten die Londoner zum Topspiel gegen die Reds an.