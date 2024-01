Asien-Cup: Palästina startet mit Niederlage

Palästinas Fußball-Nationalmannschaft ist an einem emotionalen Tag mit einer Niederlage in den Asien-Cup in Katar gestartet. Die Auswahl von Trainer Makram Daboub unterlag am Sonntag dem Turnierfavoriten Iran mit 1:4 (1:3), genau 100 Tage nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf israelischem Boden am 7. Oktober ging die Bedeutung des Spiels aber über den Fußball hinaus.