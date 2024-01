Asien-Cup: Palästina und Syrien historisch

Auch Australien im Achtelfinale

Australien geht als Gruppensieger in das Achtelfinale. Am letzten Spieltag der Gruppe B trennten sich die Socceroos 1:1 (1:0) mit Usbekistan, das somit auch für die K.o.-Runde qualifiziert ist.

Martin Boyle (45.+1) brachte die Australier per Handelfmeter nach Videobeweis in Führung, Asisbek Turgunbojew (78.) erzielte den Ausgleich per Kopfball. Australien hatte das Achtelfinalticket bereits vor dem Spiel gelöst. Iran machte durch ein 2:1 (1:0) über die Vereinigten Arabischen Emirate den Sieg in der Gruppe C perfekt.