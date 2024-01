Bayern-Gegner Lazio rückt vor - Milan jagt Top-Duo

Bayern Münchens Champions-League-Achtelfinalgegner Lazio Rom ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft auf den fünften Rang vorgerückt. Das Team aus der Ewigen Stadt gewann gegen US Lecce 1:0 (0:0) und zog damit am FC Bologna (1:2 bei Cagliari Calcio) und vorläufig auch an Atalanta Bergamo (am Montag gegen Frosinone Calcio) vorbei.

An der Spitze bleibt Ex-Meister AC Mailand dem Spitzenduo mit Tabellenführer Inter Mailand (am Samstag 5:1 beim AC Monza) und Verfolger Juventus Turin (am Dienstag gegen US Sassuolo) auf den Fersen. Milan siegte gegen AS Rom 3:1 (1:0) und rückte zumindest für zwei Tage bis auf vier Zähler an Juve heran. Inter hat derzeit fünf Punkte Vorsprung auf Turin.