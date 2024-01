Brasilien-Legende Zagallo im Alter von 92 Jahren gestorben

Trauer um Mario Zagallo: Die brasilianische Fußball-Legende ist am Freitag (Ortszeit) gestorben. "Mit großer Trauer teilen wir Ihnen den Tod unseres ewigen vierfachen Weltmeisters Mario Jorge Lobo Zagallo mit", heißt es in einer kurzen Erklärung auf seinem offiziellen Instagram-Account. Zagallo wurde 92 Jahre alt. Der brasilianische Fußball werde eine der "größten Legenden" niemals vergessen, teilte der brasilianische Verband CBF mit.

Nachdem Pele Ende 2022 gestorben war, war Zagallo das letzte lebende Mitglied der brasilianischen Mannschaft, die 1958 den ersten Weltmeistertitel für die Selecao gewonnen hatte. Zagallo verteidigte den Titel mit Brasilien bei der WM 1962 in Chile, 1970 in Mexiko führte er das Team um Pele als Trainer auf den Gipfel des Erfolgs. Erst 24 Jahre später sollte der nächste Triumph von Brasilien folgen - 1994 in den USA war Zagallo Assistenztrainer von Carlos Alberto Parreira.