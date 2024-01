Ägypten im Achtelfinale des Afrika-Cups

In der Gruppe B qualifizierten sich am Abend Ägypten und Kap Verde für die Runde der letzten 16. Das direkte Duell endete in Abwesenheit des verletzten Mohamed Salah 2:2 (1:0). Dessen Oberschenkelverletzung erwies sich am Montag laut seines Klubs FC Liverpool als „ernster als zunächst gedacht“. Dennoch hoffen die Ägypter nach dem dritten 2:2 im dritten Spiel noch auf eine Rückkehr ihres Ausnahmestürmers im weiteren Turnierverlauf.