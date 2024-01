Elfenbeinküste eröffnet Afrika-Cup mit Sieg

Gastgeber Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) hat den 34. Afrika-Cup mit einem souveränen Pflichtsieg eröffnet. Ohne den angeschlagenen BVB-Stürmer Sebastien Haller setzten sich die Ivorer zum Start des Turniers in Abidjan gegen den Underdog Guinea-Bissau mit 2:0 (1:0) durch.

Seko Fofana (4.) verzückte die 60.000 Fans im Stade Olympique Alassane Ouattara mit seinem frühen Führungstreffer, Jean-Philippe Krasso (58.) legte nach der Pause nach. Der an Problemen am Sprunggelenk laborierende Haller steht dem zweimaligen Afrikameister womöglich im zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria am Donnerstag zur Verfügung.