Ex-Leverkusener Derdiyok startet Trainerkarriere

Als Spieler hat Eren Derdiyok seit Kurzem die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, nun kehrt der Schweizer in anderer Rolle auf den Rasen zurück. Der 35 Jahre alte Ex-Nationalspieler startet seine Trainerkarriere beim FC Schaffhausen. Das teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Derdiyok werde "ab sofort den Trainerstaff" des FCS verstärken, es entstehe "eine Win-Win-Situation".