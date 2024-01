FIFA nach Besuch in Brasilien "erleichtert und zufrieden"

Mit der Wiedereinsetzung von Ednaldo Rodrigues als Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF ist die Welt am Zuckerhut aus Sicht der FIFA wieder in Ordnung. „Zufrieden und erleichtert“ sei man, sagte Emilio Garcia, Chefjustiziar des Weltverbandes, bei seiner Kurzvisite in Rio de Janeiro am Montag. Der Spanier versprach, die Autonomie und Präsidentschaft des bis 2026 gewählten CBF-Bosses zu garantieren.