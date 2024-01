Frühe Rote Karte: Juve-Serie reißt gegen Abstiegskandidaten

Die eindrucksvolle Siegesserie von Juventus Turin ist ausgerechnet gegen den Tabellenvorletzten FC Empoli gerissen - allerdings unter deutlich erschwerten Bedingungen. Italiens Fußball-Rekordmeister musste nach einem frühen Platzverweis rund 75 Minuten in Unterzahl absolvieren, am Ende stand ein 1:1 (0:0).

Nach zuvor sieben Pflichtspielsiegen in Folge könnte Juve die Tabellenführung in der Serie A nun am Sonntag verlieren. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri liegt nur zwei Zähler vor Inter Mailand, der Pokalsieger muss am Sonntag auswärts bei der AC Florenz antreten (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).