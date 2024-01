Girona blamiert sich trotz Tabellenführung

Trotz eines bitteren Patzers hat der FC Girona die Tabellenführung in der spanischen Liga übernommen. Das Überraschungsteam musste sich beim sieglosen Schlusslicht UD Almeria mit einem 0:0 begnügen, liegt mit einem Spiel mehr auf dem Konto nun aber einen Punkt vor Real Madrid. Der Rekordmeister trifft am Sonntagabend (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER) im Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien auf den Erzrivalen FC Barcelona.