Chelsea-Star Sam Kerr erleidet Kreuzbandverletzung

Australiens Fußball-Nationalmannschaftskapitänin Sam Kerr wird ihrem Land und dem englischen Topklub FC Chelsea lange fehlen. Die 30 Jahre alte Starspielerin erlitt im Trainingslager der Blues in Marokko eine Verletzung am vorderen Kreuzband, das teilten die Londoner am Sonntag mit. Damit fällt Kerr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele in Paris aus.