Der Tod einer Jahrhundertfigur des Fußballs

Der Brasilianer war vor Franz Beckenbauer und Didier Deschamps der Allererste, der sowohl als Spieler als auch als Trainer den WM-Titel errang: 1958 in Schweden war er als Linksaußen Teil der legendären Angriffsformation mit Pelé, Garrincha und Vava und wurde auch 1962 in Chile nochmal Weltmeister.

1970 in Mexiko schrieb Zagallo dann Geschichte, indem er das Kollektiv um Pelé auch als Coach zum Coupe Jules Rimet führte - und dabei einen bleibenden Mythos schuf.

Mario Zagallo revolutionierte bei der WM 1970 den Fußball

Zagallo hatte das brasilianische Team erst wenige Monate vor dem Turnier übernommen - als Nachfolger des gefeuerten Joao Saldanha. Er implementierte in kurzer Zeit ein System, das sich als wegweisend erweisen sollte.

Der „Professor“ verließ sich nicht nur auf die individuelle Klasse seiner Offensivkönner Pelé, Tostao und Jairzinho und der beiden Mittelfeldregisseure Gerson und Rivelino. Er verordnete seinen Schützlingen eine damals noch ungewohnte Umschalttaktik, in der die Stürmer an der Verteidigung und die Verteidiger am Angriff beteiligt waren.