Medien: Italiens Fußball-Ikone Riva erleidet Herzinfarkt

Italiens Fußball-Ikone Gigi Riva ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hat. Der 79-Jährige, mit 35 Länderspiel-Treffern italienischer Rekordtorschütze, befindet sich im Krankenhauses der Stadt Cagliari auf Sardinien. Er schwebt laut Medienberichten allerdings nicht in Lebensgefahr.

Weitere Tests werden nötig sein, um festzustellen, ob Riva, der jetzt Ehrenpräsident des Erstligisten Cagliari Calcio ist, am Herzen operiert werden muss, hieß es. Der gebürtige Lombarde, der nahezu seine gesamte Laufbahn im Trikot des US Cagliari verbrachte, zählte in den 1960er und 1970er Jahren zu den weltbesten Stürmern.