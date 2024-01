Nach Abbruch: Kohfeldt gewinnt Elf-Minuten-Spiel

Das Ungewöhnliche daran: Die Erstliga-Partie war am Sonntag in der 86. Minute abgebrochen worden, nachdem die Heimfans gleich zweimal Rauchbomben und andere Gegenstände aufs Spielfeld geworfen hatten. Dennoch musste Kohfeldts Team am Mittwoch erneut auf die knapp 300 km lange Busreise in den Großraum Brüssel, um die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit zuende zu bringen.