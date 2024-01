"Notwendig": Mourinho in Rom gefeuert

Das Aus für den „Special One“: Jose Mourinho ist nicht mehr Trainer der AS Rom. Das gab der Tabellenneunte der italienischen Serie A überraschend am Dienstag bekannt. „Wir werden seine Amtszeit immer in guter Erinnerung behalten, aber wir glauben, dass im Interesse des Vereins ein sofortiger Wechsel notwendig ist“, sagten die Roma-Besitzer Dan und Ryan Friedkin in einer Mitteilung.