Palästinas Trainer Daboub: Stolz auf seine "Champions"

Nachdem das Fußball-Märchen Palästinas ein jähes Ende gefunden hatte, gab es sogar Mitleid vom siegreichen Gegner. "Sorry, Palästina", stand auf einem Schild geschrieben, das ein Mädchen auf der Tribüne des Al-Bayt-Stadions in der Wüste Katars in die Höhe hielt. Kurz zuvor hatte der Titelverteidiger und diesjährige Gastgeber des Asien-Cups die tapferen Außenseiter Palästina im Achtelfinale mit 2:1 (0:1) besiegt.