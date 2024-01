Parreira kämpft gegen bösartigen Tumor

Brasiliens früherer Nationaltrainer Carlos Alberto Parreira ist an Morbus Hodgkin, einem bösartigen Tumor des Lymphsystems, erkrankt. Dies gab der heimische Fußballverband CBF auf Bitten von Parreiras Familie am Freitag bekannt. Der 80-Jährige befinde sich seit vier Monaten in Chemotherapie und zeige "eine exzellente Antwort".