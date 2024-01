Rassismus auf Social Media: Japan-Keeper Suzuki betroffen

Der japanische Nationaltorhüter Zion Suzuki ist laut eigenen Angaben nach der Partie gegen den Irak am vergangenen Freitag in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Bei der überraschenden 1:2 (0:2)-Niederlage seines Teams hatte er durch einen Fehler das irakische Führungstor verschuldet. Auch in der Partie gegen Vietnam (4:2) war er unsicher aufgetreten.