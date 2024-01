Ronaldo-Klub sagt Gastspiele in China kurzfritig ab

Tausende Fußball-Fans in China hatten sich auf Cristiano Ronaldo gefreut, doch am Dienstag platzte der Traum: Die für Mittwoch und Sonntag geplanten Gastspiele des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr in Shenzhen sind kurzfristig abgesagt worden. Auf einer Pressekonferenz gab ein Sprecher der „China Tour“ gesundheitliche Gründe als Ursache an, auch Ronaldo sei betroffen.