Samt Mane-Vorlage: Senegal siegt souverän gegen Gambia

Schon früh im Spiel traf Pape Gueye nach einer Vorlage von Mané zur Führung (4.). Kurz vor der Pause flog Gambias Ebou Adams vom Platz (45.+8), in der zweiten Halbzeit machte Lamine Camara mit einem Doppelpack in Überzahl alles klar (52./86.) - der traumhafte Schlenzer aus 20 Metern zum Endstand war besonders sehenswert.

Auf Mané und Co. warten in Gruppe C außerdem Kamerun und Guinea, die sich am Montag (18.00 Uhr) ebenfalls noch gegenüber stehen.