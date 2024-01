Saudi-Arabien: Coach Mancini hat Ärger mit seinen Spielern

Saudi-Arabiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini hat sich öffentlich über die Launen seiner Auswahlspieler beschwert. Drei nominierte Profis hatten eine Startelf-Garantie gefordert, um ihre Zusage für das Spiel beim Asien Cup gegen Oman zu geben. Das sagte Mancini auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend (18.30 Uhr MEZ) in Katar: "So etwas ist mir noch nie passiert."

Er "verstehe den Wunsch von erfahrenen Profis, in der Startelf zu stehen", sagte der Italiener: "Aber nicht, dass ein junger Spieler nicht in die Nationalmannschaft will, wenn ihm nicht von Anfang an ein Platz garantiert wird. Ich will Spieler, die ihr Land vertreten wollen." Er habe nun bereits Ersatz gefunden.