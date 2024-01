Saudi-Arabien: Pfiffe bei Schweigeminute für Beckenbauer

Eklat beim spanischen Supercup in Saudi-Arabien: Fans im KSU Stadium von Riad haben die Schweigeminute für Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer vor dem Halbfinale am Mittwochabend zwischen Real und Atletico Madrid mit Pfiffen und Buhrufen gestört. Auch der frühere Weltmeister Toni Kroos wurde bei seiner Einwechslung ausgepfiffen.

"Hat Spaß gemacht heute, wunderbares Publikum", schrieb Kroos später in sarkastischem Ton beim Kurznachrichtendienst X. Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Bei der Schweigeminute in Riad erschien ein Bild des Kaisers auf einer Anzeigetafel, das ihn jubelnd im deutschen Trikot mit Spielführer-Binde zeigt, dazu wurden seine Lebensdaten und eine Trauerschleife eingeblendet.