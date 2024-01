Sevillas Rekordausländer Rakitic zieht es nach Saudi-Arabien

Während die einen schon wieder aus der Wüste nach Europa zurückkehren, zieht es Ivan Rakitic (35) hin. Der 106-malige kroatische Fußball-Nationalspieler und Vize-Weltmeister von 2018 verlässt den kriselnden Europa-League-Sieger FC Sevilla und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Saudi-Arabien zu Pro-League-Klub Al-Shabab. Dies teilten die Andalusier am Dienstag mit.

"Der gesamte Verein dankt Ivan Rakitic, einem der höchstdekorierten und beliebtesten Spieler unserer Geschichte, für seinen Einsatz und sein Engagement in all den Jahren und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg", heißt es in der Mitteilung.