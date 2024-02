Ancelotti rechnet mit Vertragsverlängerung von Kroos

Kroos hatte am Donnerstag seine Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet. Der Vertrag des 34-Jährigen bei den Königlichen endet im Sommer. "Er ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen wird. Er möchte an dem Tag aufhören, an dem er sieht, dass sein Niveau gesunken ist", sagte Ancelotti.