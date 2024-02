Argentinischer Fußballfan bei Zweitliga-Spiel getötet

Ein Spiel in der zweiten argentinischen Fußball-Liga ist am Samstag durch den Tod eines Fans überschattet worden. Der 43 Jahre alte Mann war nach Angaben lokaler Medien kurz vor der Halbzeitpause der Primera-Nacional-Partie zwischen Chacarita Juniors und Deportivo Maipu (2:0) in einem Vorort von Buenos Aires in eine Auseinandersetzung verwickelt und starb infolge eines Messerstichs in die Brust.