Neuer Cheftrainer-Posten: André Breitenreiter wird Teammanager von Huddersfield Town

Andre Breitenreiter wird neuer Teammanager von Huddersfield Town und damit erstmals in England arbeiten. Der abstiegsbedrohte Zweitligist vermeldete am Donnerstagabend die Verpflichtung des 50-Jährigen, der zuletzt von Juli 2022 bis zum 6. Februar 2023 in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim gearbeitet hatte.