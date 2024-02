Dreimal Foden: ManCity-Sieg bei Haaland-Comeback

Erling Haaland gab sein ersehntes Startelf-Comeback nach zwei Monaten - doch zum Tor-Helden wurde bei Manchester City am Montagabend ein Teamkollege. Der englische Fußball-Nationalspieler Phil Foden erzielte alle drei Treffer beim 3:1 (1:1) beim FC Brentford und führte den Meister damit auf den zweiten Tabellenplatz.

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die das Topspiel beim FC Arsenal am Sonntag 1:3 verloren hatten, sind dadurch an der Spitze nur noch zwei Punkte entfernt. Überdies hat City noch ein weiteres Spiel ausstehen und den Titel damit in eigener Hand.