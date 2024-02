Erster Abschiedstitel für Klopp? LFC will "besonderen Tag"

Virgil van Dijk ist in Geberlaune. Seinem Teammanager Jürgen Klopp will der Kapitän des FC Liverpool "einen besonderen Tag" bescheren, wie der niederländische Star-Verteidiger vor dem englischen Ligapokal-Finale gegen den FC Chelsea am Sonntag (16.00 Uhr/DAZN) betonte: "Das Ende der Saison wird wahrscheinlich für viele Leute sehr emotional sein, auch für den Manager - aber so weit sind wir noch nicht."