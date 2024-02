"Es passt": Fünferpacker Haaland lobt seinen kongenialen Partner

De Bruyne hatte vier von Haalands fünf Treffern beim 6:2 (3:1) bei Luton Town am Dienstagabend vorbereitet. "Wir schauen uns während des Spiels oft an. Es passt gut zusammen", erklärte Haaland. Der Belgier sei "ein schlauer Kerl", und mit solchen spiele er gerne zusammen. Haaland selbst sieht sich nach seiner Fußverletzung, die ihn zwei Monate lang ausgebremst hatte, wieder auf dem Weg zurück zu seiner "Bestform", erklärte er: "Endlich fühle ich mich gut."

Für Haaland war es der zweite Fünferpack in seiner Zeit bei den Skyblues: In der Königsklasse war ihm ein solcher beim 7:0 gegen RB Leipzig ebenfalls gelungen, am Dienstag in Luton schlug er innerhalb von 55 Minuten fünfmal zu (3., 18., 40., 55., 58.).