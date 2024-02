FA Cup: Rekordshow von Haaland, auch De Bruyne magisch! City schießt Luton ab

Was für ein Auftritt! Manchester City ist mit einer Gala ins Viertelfinale des FA Cups gestürmt. Das Team von Pep Guardiola schoss Aufsteiger Luton Town mit 6:2 (3:1) ab - und ein Duo stahl allen anderen die Show.

Haaland schrieb dabei ein weiteres Mal Geschichte: Er ist der erste Spieler, der fünf und mehr Treffer sowohl in einem Champions-League-Spiel als auch in einem FA-Cup-Spiel erzielt hat. Im vergangenen Jahr hatte er im Achtelfinale der Königsklasse einen Fünferpack gegen RB Leipzig markiert.

Haaland mit Dreierpack in der ersten Hälfte

Bereits in der ersten Hälfte stellte das Team von Pep Guardiola die Weichen auf Sieg: Bereits nach drei Minuten war Haaland das erste Mal nach einem Querpass De Bruynes zur Stelle, in der 18. Minute zeigte der Ex-Dortmunder seine ganze fußballerische Qualität: Ein Abschlag des deutschen Keepers Stefan Ortega ließ der Norweger zu De Bruyne abprallen. Haaland startete direkt durch und bekam den Ball wunderbar in den Lauf gespielt. Aus 13 Metern ließ er dem gegnerischen Keeper keine Chance.