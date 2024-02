Ex-Fußball-Profi Mounir Hamoud stirbt am ersten Arbeitstag

Traurige Nachricht aus Norwegen. Der Ex-Fußball-Profi Mounir Hamoud ist am Montag im Alter von 39 Jahren verstorben. Der Norweger mit marokkanischen Wurzeln starb an einem Herzinfarkt.

Dabei sollte für ihn eigentlich genau an dem Tag ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Nachdem er 2019 seine Karriere beim norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF beendet hatte, sollte er am Montag in neuer Rolle in den Trainerstab seines Herzensklubs zurückkehren.