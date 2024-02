Gregoritsch träumt von EM-Coup: "Wir sind 23 Freunde"

Mut machen dem 29-Jährigen viele überzeugende Auftritte in der EM-Qualifikation sowie der 2:0-Sieg gegen Deutschland im November 2023 . „Wir haben eine unfassbare Qualität auf dem Platz. Wir sind 23 Freunde in der Truppe, die auch schon fünf, sechs Jahre zusammenspielen. Dementsprechend kommen dann solche Ergebnisse zustande.“

Gregoritsch: „Rangnick erntet jetzt das, was er selbst gesät hat“

„Ralf Rangnick erntet jetzt das, was er selbst gesät hat vor zwölf Jahren bei RB Salzburg. Die ausgebildeten Spieler dort bilden einen Großteil unserer Nationalmannschaft. Gott sei Dank ist er jetzt zu uns gekommen und bringt uns jetzt in die Situation, dass wir nicht ganz unglücklich sein können.“

Bei der EM hat Österreich eine absolute Hammergruppe erwischt. Die ÖFB-Auswahl bekommt es in Gruppe D mit Vizeweltmeister Frankreich, der Niederlande sowie dem Sieger des Nations-League-Playoff-Pfades A zu tun.

„Wir müssen in unserer Todesgruppe weiterkommen“, sagt Gregoritsch. „Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben. Über Frankreich und die Niederlande müssen wir nicht sprechen, das sind zwei Mannschaften auf absolutem Top-Niveau. Wir haben sicherlich die zwei schwersten Gegner aus den beiden Töpfen bekommen“, so der Freiburger. „Gleichzeitig sind wir aber auch nicht der angenehmste Gegner aus Topf zwei gewesen.“